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Reyting sonuçları 9 Eylül: Elimi Bırakma 7. son bölüm reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 10:42 | Son Güncelleme

9 Eylül reyting sonuçları belli oldu. TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma 7. son bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Bunun dışında dün akşam Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, Show TV'de Keşke Hiç Büyümeseydik adlı yeni dizi, tv8'de Masterchef Türkiye adlı yarışma, atv'de Labirent Ölümcül Kaçış adlı yabancı film, Star TV'de Mısır Tanrıları adlı yabancı film vardı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 9 Eylül Pazar günü reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 9 Eylül: Elimi Bırakma 7. son bölüm reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

9 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? TRT 1'de yayınlanan Elim bırakma son bölümü günü yine birinci sırada tamamlamayı başardı. Günün diğer programları, Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, Show TV'de Keşke Hiç Büyümeseydik adlı yeni dizi, tv8'de Masterchef Türkiye adlı yarışma, atv'de Labirent Ölümcül Kaçış adlı yabancı film, Star TV'de Mısır Tanrıları adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 9 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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