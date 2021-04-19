Reyting sonuçları açıklandı! 18 Nisan reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren açıklanıyor. Kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isteyen izleyiciler, reyting sonuçlarını Total, AB, ABC1 olarak görüntüleyebiliyor. Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV gibi ulusal kanalların yarıştığı yapımlar arasında reytinglerde birinci olan yapım belli oldu.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 2. Sırada “Teşkilat”ın özeti, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Teşkilat”ın özeti, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Total'de birinci sırada TRT1'de ekrana gelen Teşkilat, ikinci Sırada Teşkilat'ın özeti yer alırken Survivor dördüncü oldu.

AB'de ise 1. sırada Teşkilat, 2. sırada 3. sırada Teşkilat'ın özeti yer aldı. Survivor dördüncü oldu.

İŞTE REYTİNG SONUÇLARI:

TOTAL

TEŞKİLAT

TEŞKİLAT (ÖZET)

GULBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

SURVİVOR

SHOW ANA HABER

KEFARET

KANAL D ANA HABER

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

HAVA DURUMU

A.RIZA



