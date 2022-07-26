REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 25 Temmuz akşamı en çok ne izlendi? MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Aykut Enişte!

Reyting sonuçları açıklandı. 25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Aykut Enişte gibi yapımlar yayınlandı. Peki 25 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları ve birinci olan yapım...

REYTİNG SONUÇLARI! 25 TEMMUZ 2022 SALI

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 25 temmuz 2022 Pazartesi MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Aykut Enişte gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Tozluyaka”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Tozluyaka” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen yabancı sinema “Gökdelen”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Gül Masalı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “Gökdelen” yer aldı.

