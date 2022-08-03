Reyting Sonuçları açıklandı mı? 2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları! MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Senden Daha Güzel...

Reyting Sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki 2 Ağustos 2022 Salı, Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi oldu? Reyting Sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

2 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos 2022 Salı akşamı günü MasterChef Türkiye, Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.



