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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu?

05.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları Gerzek Şaban, Gülen Gözler, Da Vinci, Tozluyaka, Gül Masalı ve MasterChef gibi program, dizi ve filmlerin ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımların ekrana geldiği 4 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, sorusu internette araştırılıyor. Seyrettikleri film, dizi ve programların reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyen kişiler reyting sonuçları listesini araştırıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu?

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.

Gerzek Şaban, Gülen Gözler, Da Vinci, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi programların ekrana geldiği 4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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3 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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