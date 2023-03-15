Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş 14 Mart reyting birincisi...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 14 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Mart Salı ünü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 MART AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Mart Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de birinci sırada Üç Kız Kardeş,, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB’de birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.



