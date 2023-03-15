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Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş 14 Mart reyting birincisi...

15.03.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 14 Mart Salı günü televizyon ekranlarında Aile, ben Bu Cihana Sığmazam, Taçsız Prenses, Gecenin Ucunda, Üç Kız Karedeş, Survivor ve Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Mart reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş 14 Mart reyting birincisi...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 14 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Mart Salı ünü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 MART AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Mart Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de birinci sırada Üç Kız Kardeş,, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB’de birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

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