REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Sakar Şakir, MasterChef All Star 7 Temmuz 2023 REYTİNG BİRİNCİSİ!

7 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (1 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Güldür Güldür Show”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Kılıbık” filmi yer aldı.

AB’de 1. sırada “Güldür Güldür Show”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.



