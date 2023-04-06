Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Kuruluş Osman 5 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Nisan Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN AÇIKLANDI MI?

5 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Ateş Kuşları” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı. Kanal D’nin yeni yarışma programı "Yıldız de Bana" Total’de 45., AB’de 35. sırada reyting yarışına dahil oldu.



