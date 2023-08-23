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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 23 Ağustos reyting birincisi kim?

23.08.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 23 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star, Vahşetin Çağrısı, Sakra gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 23 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

23 Ağsutos Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem dizisi, üçüncü sırada ise FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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