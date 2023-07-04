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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Üvey Anne, MasterChef 3 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

04.07.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 3 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında Maviye Sürgün, Üvey Anne, MasterChef, Deliha 2, Aşk Yolunda, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Üvey Anne, MasterChef 3 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 3 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 3 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Haziran Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 ŞİRİNLER ATV

3 MAVİYE SÜRGÜN SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 SONSUZA DEK NEDİME KANAL D

7 ATV ANA HABER ATV

8 BENİM GÜZEL AİLEM TEKRARI TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ESARET KANAL 7

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 MAVİYE SÜRGÜN SHOW TV

3 FOX ANA HABER FOX TV

4 BENİM GÜZEL AİLEM TEKRARI TRT 1

5 ŞİRİNLER ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 PEK YAKINDA STAR TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SONSUZA DEK NEDİME KANAL D


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