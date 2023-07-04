REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Üvey Anne, MasterChef 3 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 3 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 3 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...
3 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
26 Haziran Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
2 ŞİRİNLER ATV
3 MAVİYE SÜRGÜN SHOW TV
4 FOX ANA HABER FOX TV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 SONSUZA DEK NEDİME KANAL D
7 ATV ANA HABER ATV
8 BENİM GÜZEL AİLEM TEKRARI TRT 1
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ESARET KANAL 7
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
2 MAVİYE SÜRGÜN SHOW TV
3 FOX ANA HABER FOX TV
4 BENİM GÜZEL AİLEM TEKRARI TRT 1
5 ŞİRİNLER ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 PEK YAKINDA STAR TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SONSUZA DEK NEDİME KANAL D