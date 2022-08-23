Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 22 Ağustos Tozluyaka, Güldür Güldür Show, MasterChef

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 22 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda çok sayıda program, dizi ve film yayınlandı. Tozluyaka, Güldür Güldür Show, MasterChef gibi dikkat çeken yapımların ardından çok sayıda vatandaş reyting birincisi yapımın hangisi olduğunu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?", "22 Ağustos akşam en çok ne izlendi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

22 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldğında haberimiz eş zamanlı olarak güncelelenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 21 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Sakar Şakir”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Gül Masalı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada Show TV yayınlanan Türk Sineması “Köyden İndim Şehre” yer aldı.

