Reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Türkiye Azerbaycan voleybol maçı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 20 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, Türkiye Azerbaycan voleybol maçı, Patron Mutlu Son İstiyor ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 20 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

20 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (13 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “Jurassic World”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star Özet” yer aldı.



