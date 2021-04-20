Reyting sonuçları açıklandı | Survivor, Çukur, Kağıt Ev arasında kim birinci oldu?

19 Nisan Pazartesi akşamları yayınlanan film, dizi ve yapımlar arasında reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam (19 Nisan) yayınlanan yeni dizi Kağıt Ev’in sıralaması da açıklandı. ATV’de Maraşlı, Show Tv’de Çukur, TV 8’de ise Survivor yayınlandı.
19 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
AB'de ise 1.sırada “Çukur”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.
Total'de 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 2. Sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı, 3.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma” yer aldı.
Star TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kağıt Ev” dizisi Total’de 17., AB’de ise 9. sırada yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 TESKILAT TRT 1
2 TESKILAT (OZET) TRT 1
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 SURVIVOR TV8
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV
7 KEFARET FOX
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV