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  4. Reyting sonuçları açıklandı | Survivor, Çukur, Kağıt Ev arasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı | Survivor, Çukur, Kağıt Ev arasında kim birinci oldu?

20.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları sıralaması AB, TOTAL ve ABC1 olarak paylaşılıyor. Televizyon karşısındaki izleyiciler, kendi takip ettikleri yapımın birinci olup olmadığını da reyting sonuçlarına bakarak öğreniyor. 19 Nisan Pazartesi gününe özel reyting sonuçları da belli oldu.

Reyting sonuçları açıklandı | Survivor, Çukur, Kağıt Ev arasında kim birinci oldu?

19 Nisan Pazartesi akşamları yayınlanan film, dizi ve yapımlar arasında reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam (19 Nisan) yayınlanan yeni dizi Kağıt Ev’in sıralaması da açıklandı. ATV’de Maraşlı, Show Tv’de Çukur, TV 8’de ise Survivor yayınlandı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB'de ise 1.sırada “Çukur”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

Total'de 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 2. Sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı, 3.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma” yer aldı.

Star TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kağıt Ev” dizisi Total’de 17., AB’de ise 9. sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Reyting sonuçları açıklandı | Survivor, Çukur, Kağıt Ev arasında kim birinci oldu?

18 NİSAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

7 KEFARET FOX

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV


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