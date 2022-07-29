REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting birincisi hangi yapım oldu? Reyting sonuçları listesi

Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 28 Temmuz Perşembe günü yaz dizileri, film ve programlar yayınlandı. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting birincisi hangi yapım oldu? Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi yapımların ekrana geldiği 28 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları bilhassa takip ettikleri yaz dizilerinin ekrana erken veda etmesini istemeyen televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Reyting sonuçları, bilindiği üzere yaz dizilerinin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı konusunda belirleyici. 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN: 27 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.

