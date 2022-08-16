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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 15 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

16.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Balkan Ninnisi, Tozluyaka, Duy Beni, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapım ve programların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması açıklanıyor. Reytinglerde 15 Ağustos Pazartesi gününün Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması internette araştırılıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 15 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Balkan Ninnisi, Tozluyaka, Duy Beni, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapım ve programların yayınlandığı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasının nasıl olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İşte "15 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" sorusunun yanıtı ve reyting sonuçları...

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15 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı günü Balkan Ninnisi, Tozluyaka, Duy Beni, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

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Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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14 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

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AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

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