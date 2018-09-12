Reza Zarrab aylar sonra New York'ta görüntülendi

Halkbank davasının kilit ismi Reza Zarrab New York’un ünlü restoranı Nobu'da görüntülendi. ABD’de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında itirafçı olan Zarrab'ın New York’ta ‘tutuklu tanık’ statüsünde, Cezaevi Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin’ gözetiminde olduğu iddia edilmişti. Bu da Zarrab'ın adresi gizlenen bir evde kimliği değiştirilerek korunduğu anlamına geliyor.

TÜRK MÜŞTERİ ÇEKTİ

Gazetevatan'da yer alan habere göre; geçen haftalarda çekilen fotoğrafta Reza Zarrab olduğu iddia edilen kişi New York’un ünlü restoranlarından Nobu’da görülüyor. İki kadınla, ünlü aktör Robert de Niro’nun sahibi olduğu Manhattan SOHO’daki suşi restoranına gelen Zarrab beyaz şarap içiyor, cep telefonuyla oynuyor. Türk müşteri tarafından çekilen fotoğrafın ardından restorandan ayrıldı. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.

Avukat Kortan Toygar, bu durumu şöyle değerlendirdi; "Zarrab, New York’ta SOHO adlı restorana gitmişse, tanık koruma programının mantığına terstir. Hayatın gizli şekilde devam etmesi gerekir. Yanında ‘ajan’ adı verilen görevlilerin olması şart."

