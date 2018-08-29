Reza Zarrab davası savcılarına ve FBI ajanlarına ödül

Programı takip eden Diken yazarı Amberin Zaman ise yapılan konuşmaların ardından “Bu konuşma 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin ABD'yle işbirliği yaptığının en net teyyidi. Bu iktidarın ABD karşıtı söylemlerine halkın gözünde müthiş meşruiyet sağlayacak. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ bakışını perçinler Ve anlaşılan soruşturma genişleyerek sürüyor” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde dikkat çeken nokta, devlet görevlisi olan ajanların, bu davada taraflı bir siyasi tavır gösteren FDD’den cesaret ödülü alması oldu.

BÜYÜKELÇİ SERDAR KILIÇ'TAN TEPKİ

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ödül törenine Twitter hesabından tepki gösterdi.

McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, McReynolds'ın "kahraman" diye söz ettiği FETÖ'cü eski firari polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan neden kaçındığını sordu. Kılıç, firari FETÖ'cü Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen, "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir." dedi.



