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Reza Zarrab davası savcılarına ve FBI ajanlarına ödül

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 05:43 | Son Güncelleme

ABD’de faaliyet gösteren Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden FBI ajanlarına 'cesaret ödülü' verdi.

Reza Zarrab davası savcılarına ve FBI ajanlarına ödül

ABD’de faaliyet gösteren Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) Washington'da gerçekleştirdiği ulusal güvenlik zirvesinde, bazı FBI ajanlarına "cesaret" ödülü verildi.

Türkiye’de tartışma yaratacak ödül törenine Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davasının savcılık ekibi tam kadro katıldı. Yanlarında Atilla’yı tutuklayan FBI ajanı McReynolds da yer aldı.

Ödül töreninde dikkat çeken nokta, devlet görevlisi olan ajanların, bu davada taraflı bir siyasi tavır gösteren FDD’den cesaret ödülü alması oldu.

FETÖCÜ FİRARİ POLİSE "KAHRAMAN" DEDİ

Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından FETÖ üyesi firari polis Hüseyin Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti.

odultöreni

Programı takip eden Diken yazarı Amberin Zaman ise yapılan konuşmaların ardından “Bu konuşma 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin ABD'yle işbirliği yaptığının en net teyyidi. Bu iktidarın ABD karşıtı söylemlerine halkın gözünde müthiş meşruiyet sağlayacak. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ bakışını perçinler Ve anlaşılan soruşturma genişleyerek sürüyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ SERDAR KILIÇ'TAN TEPKİ

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ödül törenine Twitter hesabından tepki gösterdi.

McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, McReynolds'ın "kahraman" diye söz ettiği FETÖ'cü eski firari polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan neden kaçındığını sordu. Kılıç, firari FETÖ'cü Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen, "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir." dedi.


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