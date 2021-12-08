Reza Zarrab'ın Miami’deki lüks hayatı ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de sahte bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir yaşam sürmesine izin verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.



ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın eski suç ağıyla bağlantısının devam ettiği ve Türkiye’den çok sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortata çktı. Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

ESKİ HAYATIYLA BAĞLANTILARI

Zarrab’ın 2017’deki savunma anlaşmasından sadece bir hafta sonra, şirket kayıtları, yakın çevresinin önemli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu başkanı, Aralık 2017’de Zarrab’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan kişiler, avukat Şems Al-Bazz’ın şimdi Zarrab’ın kişisel avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Ancak Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.



130 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ve tamamen yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Zarrab’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab’ın savunma anlaşmasından bu yana uygunsuz ilişkilere karıştığı yönündeki herhangi bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında detay vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Zarrab’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi yönleri hükümet tarafından biliniyor” dedi.



Zarrab’ın Miami’deki lüks yaşam tarzının, Türkiye’deki şirketlerden ve kişilerden uluslararası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar yine paravan şirketler üzerinden Türkiye'den ABD'ye aktarılıyor. Bu isimler arasında Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık evinin sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi. Beş gün sonra Aktaş, Zarrab adına Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Zarrab’ın daha önce milyarlarca dolar işlem yaptığı banka…



JOHN KAPLAN ADIYLA KENDİNİ TANIŞTIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Floridalı iç mimarın iddiasına göre, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir eve taşınan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söyledi.

Habere göre, Temmuz 2020’de, Zarrab’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafından 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Ertesi ay, Erhan Okçuoğlu adlı bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Zarrab’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini iddia etti.

WHATSAPP FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI

Zarrab, uluslararası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı zamanlarda, firması Zarrab’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari adını taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.

