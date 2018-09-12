Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

ABD'deki Hakan Atilla davasının kilit ismi Reza Zarrab New York’un ünlü restoranı Nobu'da görüntülendi. Hakan Atilla’nın davasında itirafçı olan Zarrab'ın New York’ta ‘tutuklu tanık’ statüsünde, Cezaevi Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin’ gözetiminde olduğu iddia edilmişti. Bu da Zarrab'ın adresi gizlenen bir evde kimliği değiştirilerek korunduğu anlamına geliyor.

TÜRK MÜŞTERİ ÇEKTİ

Gazetevatan'da yer alan habere göre; geçen haftalarda çekilen fotoğrafta Reza Zarrab olduğu iddia edilen kişi New York’un ünlü restoranlarından Nobu’da görülüyor. İki kadınla, ünlü aktör Robert de Niro’nun sahibi olduğu Manhattan SOHO’daki suşi restoranına gelen Zarrab beyaz şarap içiyor, cep telefonuyla oynuyor.

RAHATSIZ OLUP RESTORANDAN AYRILDI

Bir Türk müşterinin çektiği fotoğraf sonrası ardından Türkçe konuşmaları duyan Zarrab restorandan ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.

Avukat Kortan Toygar, bu durumu şöyle değerlendirdi; "Zarrab, New York’ta SOHO adlı restorana gitmişse, tanık koruma programının mantığına terstir. Hayatın gizli şekilde devam etmesi gerekir. Yanında ‘ajan’ adı verilen görevlilerin olması şart."

