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Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

GÜNDEM HABERLERİ  | 12.09.2018 03:05 | Son Güncelleme

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın kilit ismi Reza Zarrab, New York’ta restoranda görüntülendi. Reza Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

ABD'deki Hakan Atilla davasının kilit ismi Reza Zarrab New York’un ünlü restoranı Nobu'da görüntülendi. Hakan Atilla’nın davasında itirafçı olan Zarrab'ın New York’ta ‘tutuklu tanık’ statüsünde, Cezaevi Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin’ gözetiminde olduğu iddia edilmişti. Bu da Zarrab'ın adresi gizlenen bir evde kimliği değiştirilerek korunduğu anlamına geliyor.

TÜRK MÜŞTERİ ÇEKTİ

Gazetevatan'da yer alan habere göre; geçen haftalarda çekilen fotoğrafta Reza Zarrab olduğu iddia edilen kişi New York’un ünlü restoranlarından Nobu’da görülüyor. İki kadınla, ünlü aktör Robert de Niro’nun sahibi olduğu Manhattan SOHO’daki suşi restoranına gelen Zarrab beyaz şarap içiyor, cep telefonuyla oynuyor.

RAHATSIZ OLUP RESTORANDAN AYRILDI

Bir Türk müşterinin çektiği fotoğraf sonrası ardından Türkçe konuşmaları duyan Zarrab restorandan ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.

Avukat Kortan Toygar, bu durumu şöyle değerlendirdi; "Zarrab, New York’ta SOHO adlı restorana gitmişse, tanık koruma programının mantığına terstir. Hayatın gizli şekilde devam etmesi gerekir. Yanında ‘ajan’ adı verilen görevlilerin olması şart."

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Anahtar Kelimeler:
reza zarrab Rıza Sarraf ABD New York suşi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BELLİ Kİ ABD NİN İŞİNE YARIYOR EE NEDE OLSA BİR ZAMANLAR TÜRKİYEDE BELLİ BİR KESİMİN FAVORİSİYDİ BU KESİMİN SAVUNDUĞU İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI HERKES YA ABD AJANI YA VATAN HAİNİ YADA ÜLKEYİ SATAN BİRİSİ ÇIKIYOR.
bu adam ne zaman çıktı kardeşim
Nasıl oluyor adam gençleşmiş
hayırsever vatanadaşımız uğruna kimlere neler yapılmadı
Para her kapıyı açar Ahiret hariç
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