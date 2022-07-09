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Reza Zarrab'tan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası! Alara'yı istiyor

09.07.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Ebru Gündeş'e eski kocası Reza Zarrab dava açtı. ABD'de tutuklanan ve 2017'de itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ve Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı konuşulan Zarrab kızı Alara'nın velayetini istiyor.

Reza Zarrab'tan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası! Alara'yı istiyor

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş arasındaki gerilim ortaya çıktı. İtirafçı Reza Zarrab 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 yıllık evliliklerini geçen yıl bitiren Ebru Gündeş ile Reza Zarrab kızları konusunda anlaşamadı. Reza Zarrab'ın, eski eşi Ebru Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı.

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10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

EBRU GÜNDEŞ SEVGİLİSİYLE GÜNDEMDEYDİ

Ebru Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Rassan Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş reza zarrab
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