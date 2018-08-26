26 yaşındaki Charlotte McDougall, beş aylık hamileyken kocası Craig tarafından terk edildi.
Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı
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Kocasının şimdi 21 yaşındaki kuzeni Katie Cartwright ile birlikte yaşadığını belirten kadın, "2012 yılında evlendik, iki çocuğumuz dünyaya geldi.
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Üçüncü bebeğimize hamile kaldım. Kuzenim Katie bizim çocuklarımıza baktı. Onu asla affetmeyeceğim" diyor.
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İngiltere Wolverhampton'Da yaşayan Chorlette, "Kocamla hamileliğimin ilk aylarında bir tartışma yaşadık. Bir arkadaşımı görmek istiyorum diyerek dışarı çıktı. Bir saat geçtikten sonra arkadaşını aradığımda, onu görmediğini söyledi. Eve döndüğünde ise dudaklarının rengi farklıydı. Gelecekte, Katie'nin kocama makyaj yaptığını farkedecektim" diye devam ediyor.
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İpleri koparan ise, genç kadının kocasının alyansını arabada bulması olmuş: "Başka birisiyle buluştuğunu anladım. Telefonunda sıklıkla mesajlaşıp konuştuğu numarayı kendi telefonuma yazdığımda, karşıma kuzenim Katie'nin ismi çıktı....
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Hayatımda yaşadığım en kötü kabustu. Sabahtan akşama kadar mesajlaşmışlardı. Kocama kanıtları gösterdiğimde Katie ile yattığını kabul etti. Hemen evden gitmesini istedim."
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