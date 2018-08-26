Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

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İngiltere Wolverhampton'Da yaşayan Chorlette, "Kocamla hamileliğimin ilk aylarında bir tartışma yaşadık. Bir arkadaşımı görmek istiyorum diyerek dışarı çıktı. Bir saat geçtikten sonra arkadaşını aradığımda, onu görmediğini söyledi. Eve döndüğünde ise dudaklarının rengi farklıydı. Gelecekte, Katie'nin kocama makyaj yaptığını farkedecektim" diye devam ediyor.