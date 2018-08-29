Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Çoğu onlarca yıllık hapis cezasına çarptırılan öğretmenler bakın öğrencilerini nasıl ilişkiye zorlamış...

Öğretmen, öğrencisiyle basıldı!

1 / 85 ABD'de öğretmen-öğrenci skandallarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak öğrencilerinin kendisine “Kim Kardashian” demelerine izin veren bir öğretmen, suçunu itiraf etti. Kuzey Dakota’daki bir ortaokulda çalışan 37 yaşındaki Shannon Moser, çok sayıda öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

2 / 85 Bir papazla evli olan dört çocuk annesi kadın, 100 bin dolar kefalet bedelini ödeyemediği için cezaevinde. En az 5 yıl, en çok müebbet hapis cezası alabilir.27 Ağustos’ta mahkemeye çıkan kadının öğrencilerine Snapchat üzerinden çıplak fotoğraflar gönderdiği ortaya çıkınca, Temmuz ayında istifa etmişti.

3 / 85 29 yaşındaki öğretmen Dori Myers, 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

4 / 85 Evli olan sosyal bilimler öğretmeni, ABD New York'ta öğrencisine oral seks yaptığı için suçlu bulundu.

5 / 85 Öğretmen lisansını kaybetmeyecek olan Myers, 10 yıl hapis cezası alabilir.

6 / 85 Okuldaki rezalet, öğrencinin arkadaşlarına yaşadıklarını anlatmasıyla patlamıştı.

7 / 85 24 yaşındaki vekil öğretmen Kayla D. Safford, 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle lise içerisinde seks yaptı.

8 / 85 Alabama'daki Florence High School'da yaşananlar uzun süre gizli kalmadı, öğretmen şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya.

9 / 85 ABD Montana'da ise bir öğrenci öğretmeniyle sınıfta ilişkiye girdiğini polislere söyledi.

10 / 85 Yargıya taşınan olayda, utanç verici sırlar çorap söküğü gibi ortaya çıktı.

11 / 85 Rene Elena Carter adlı öğretmenin 25 kez öğrencisiyle seks yaptığı belirlendi.

12 / 85 New Britain'de öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Taylor Boncal, 18 yaşındaki öğrencisini birçok kez evine götürdü.

13 / 85 Erkek öğrenciyle defalarca cinsel ilişkiye giren spor öğretmeni, Conard High School'dan kovuldu.

14 / 85 Boncal'ın hızlandırılmış rehabilite programını tamamlaması halinde hakkındaki yargılamadan kurtulma ihtimali var.

15 / 85 Öğretmen, yakalandığı sırada polislere öğrencisini sevdiğini söylemişti!

16 / 85 21 yaşındaki stajyer öğretmen Elizabeth Flint, öğrencisiyle üç kez seks yaptı

17 / 85 Eski bir ponpon kız olan Flint, aynı zamanda mezun olduğu lise olan okuldaki öğrencisiyle kendi evinde buluşuyordu.

18 / 85 Öğretmen Flint, özellikle spor ve fitness düşkünlüğüyle tanınıyordu.

19 / 85 Avustralya Melbourne'de yaşayan eski müzik öğretmeni Caroline McDougall, 27 yıl önce öğrencisine yaptıkları nedeniyle suçlu bulundu.

20 / 85 1992 yılında 34 yaşında olan öğretmen McDougall'ın, 15 yaşındaki öğrencisini birçok kez arabasına aldığı, öptüğü ve çocuğa dokunduğu ortaya çıktı.

21 / 85 30 yaşındaki lise öğretmeni Jill Lamontagne, 17 yaşındaki öğrencisiyle seks yaparken yakalandı. Sınıfta, arabada ve kadının evinde gerçekleşen rezalet bununla bitmedi.

22 / 85 Öğretmenin birçok sınıftan öğrenciye cinsel ilişki teklif etitği, mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öğrencileri baştan çıkarmak isteyen Lamontagne'in kendi fotoğraf ve görüntülerini kullandığı mahkeme kayıtlarına girdi.

23 / 85 Utah'taki bir okulda dans öğretmenliği yapan Sarah Lindsay Lewis, evinde 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi ve her şeyi videoya kaydetti. Evli ve birçok annesi öğretmen, kirli sırlar ortalığa saçılınca okuldan atıldı.

24 / 85 Şimdi de uyuşturucu satmaktan tutuklandı. Eski öğretmen, elindeki metamfetamini polise satmaya kalkıştı.

25 / 85 Özel Eğitim Öğretmeni Laura Calladio Ramos, Connecticut’un Waterford kasabasında otomobil kullanırken telefonuyla konuşuyordu. 32 yaşındaki kadını gören polis, aracı durdurdu. Otomobilde bir erkek daha vardı.

26 / 85 Öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiği için görevden uzaklaştırılan kadının yanındaki delikanlının, bu öğrencilerden biri olduğu ortaya çıktı. Laura Calladio Ramos, şimdi eski öğrencisinden uzak durma kararını çiğnediği için yargılanacak.

27 / 85 Skandalın ortaya çıkmasının ardından tek çocuğunun babasının boşandığı kadın, öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiği için de yargılanıyor.

28 / 85 Ramos, 18 yaşındaki öğrencisiyle genellikle otomobilinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş durumda.

29 / 85 Kuzey Carolina'da öğretmenlik yapan Kayla Sprinkles, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.

30 / 85 Polis, beyzbol öğretmeni ile öğrenci arasındaki ilişkinin beş ay sürdüğünü tahmin ediyor.

31 / 85 Miranda Nicole Pauley, Virginia'daki bir lisede biyoloji öğretmeniydi.

32 / 85 Öğrencilerinden birine kadın anatomisiyle ilgili sınıf dışında özel ders verince tutuklandı.

33 / 85 Teksas eyaletindeki bir ortaokulun öğretmenlerinden Katherine Ruth Harper, hamileyken öğrencisiyle ilişki yaşadı.

34 / 85 15 yaşındaki erkek öğrenciyle yaşananlar ortalığa dökülünce, Harper hapse atıldı.

35 / 85 Bir başka skandal, Teksas'taki Kennedy Middle School'da patladı. Öğretmen Rebecca Goerdel, öğrencisiyle seks yapınca görevden alındı.

36 / 85 Evli olan 32 yaşındaki eski öğretmen Jessica Langford, sınıfta 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

37 / 85 Mahkemeye çıkan öğretmen, hakim karşısında suçunu kabul etti ve yalnızca bir yıl hapis cezası aldı.

38 / 85 Langford ve 14 yaşındaki öğrencisinin okul müdürü kapıyı çalıncaya kadar sınıfta birçok kez ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

39 / 85 36 yaşındaki öğretmen Tiffany Eichler'in üç öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayınca tutuklandı. ABD Ohio'da yaşayan kadının, öğrencilerden biriyle lisedeki odasında ve otomobilinde birlikte olduğu ortaya çıktı. Olayı öğrenen aileler ise, öğretmenden para almak için şantaj yaptı.

40 / 85 Summer Michelle Hansen, beş ayrı öğrenciyle ilişkiye girmekten yargılanıyor. 31 yaşındaki öğretmenin beyzbol maçındaki iyi oyunun ödülü olarak öğrencilerinden biriyle seks yaptığı belirlendi.

41 / 85 İngilizce öğretmeni Diana Leigh Farnell, lisedeki öğrencilerinden biriyle yakalanınca mahkemeye çıkarıldı.

42 / 85 Carrie McCandless, lisedeki bir öğrencisiyle cinsel ilişkisi ortaya çıkınca 45 gün hapis yattı.

43 / 85 McCandless'ın cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafı.

44 / 85 26 yaşındaki Yaira Cotto Flores, 14 yaşındaki öğrencisini bir motele götürdüğü için mahkemeye çıktı. 1 Mart’ta Porto Riko’da gerçekleşen olayda, İngilizce öğretmeninin çocuğa kondom vererek kullanmasını öğrettiği bildirildi.

45 / 85 Yakınlaşmak için çocuğa hediyeler alan Flores, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

46 / 85 Ortaokul öğretmeni Debra Lafave, 14 yaşındaki öğrencisiyle seks yapınca hapsi boyladı. Öğretmenin itirafları günlerce gazete sayfalarına taşındı.

47 / 85 Lise öğretmenleri Shelley Dufresne ve Rachel Respess'in erkek öğrencilerle grup seks yaptığı ifşa olunca yer yerinden oynadı.

48 / 85 ABD'de 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel ilişki öğrettiği için tutuklandı.

49 / 85 Öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeni, aynı zamanda çocuğa uyuşturucu da verdi.

50 / 85 California'da bir güzel sanatlar lisesinde öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Camryn Zellinger, bir kız öğrenciyle yakalanınca tutuklandı.

51 / 85 Polis aylarca süren ilişkide Zellinger'in öğrencisine birçok cinsel içerikli mesaj gönderdiğini de belirledi.

52 / 85 37 yaşındaki öğretmen Laura Cross'un öğrencisiyle ilişkisi 2014 yılında başladı.

53 / 85 14 yaşındaki öğrencsiyle üç yıl boyunca cinsel ilişkiye giren Cross'un kirli sırları ortalığa saçıldı ve öğretmen hapse atıldı.

54 / 85 ABD'de İngilizce öğretmeni Alexandria Vera, 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı.

55 / 85 Öğretmen, onlarca kez birliktelik yaşandığını ve kürtaj yaptırdığını itiraf etti.

56 / 85 Mahkeme, Vera'ya 30 yıl hapis cezası verdi.

57 / 85 41 yaşındaki öğretmen Amy Hood, öğrencilerine yüzlerce çıplak resim gönderdi.

58 / 85 Skandalın boyutu bununla da sınırlı değil. Kadının bir başka öğrencisini arabayla eve bıraktığı sırada oral seks yaptığı da ortaya çıktı.

59 / 85 29 yaşındaki ABD'li matematik öğretmeni Haeli Way, Afrika turunda erkek öğrencisiyle birlikte oldu. İlişki sırasında öğrencinin ailesi yürüyüş yapıyordu.

60 / 85 Wey'in bir başka öğrenciyle daha seks yaptığı ortaya çıktı. Onlarca kez öğrencileriyle ilişki yaşayan öğretmen hapse atıldı.

61 / 85 Coğrafya öğretmeni Kimberly Naquin, ABD Louisiana'da bir kız öğrencisiyle yakalandı. Öğretmenin 16 yaşındaki kız öğrenciyle evinde ve okulda birlikte olduğu tespit edildi. Okuldaki diğer öğretmenler, Naquin'in ayrıca iki erkek öğrenciyle aynı anda seks yaptığını söyledi.

62 / 85 Öğretmen Jessica ve ve Derrick, evlerinde verdikleri bir partiye kadının öğretmenlik yaptığı lisedeki öğrencilerini davet etti. 28 yaşındaki Jessica Storer, aşırı alkolün etkisi altında olan 18 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle evlerinde cinsel ilişkiye girdi. Genç öğretmenin kocasının öğrenciye alkol verdiği ve sarhoş olmasını sağladığı ortaya çıktı.

63 / 85 26 yaşındaki öğretmen Brooke Rosendale, düğününden birkaç ay önce 13 yaşındaki bir kız öğrenciyle ilişki yaşadı.

64 / 85 Suçunu itiraf eden Rosendale, ABD Ohio'da üç kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

65 / 85 Alabama'da öğretmenlik yapan Ashley Parkins Pruitt, üç ayrı öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Tutuklanan 28 yaşındaki evli öğretmenin öğrencilerine çıplak fotoğraflar gönderdiği de belirlendi.

66 / 85 Lisede futbol öğretmenliği yapan Cori Beard, 17 yaş altındaki üç öğrencisiyle 12 kez cinsel ilişkiye girdi.

67 / 85 ABD Chicago'da patlayan skandalın ardından öğretmen yakalandı, bazı ilişkilerin Beard'ın evinde yaşandığı ortaya çıktı.

68 / 85 Öğretmen Brittany Zamora, Arizona'da 13 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptığı için gözaltına alındı.

69 / 85 27 yaşındaki Zamora'nın sınıfta ve otomobilinde ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

70 / 85 Stephanie Pruett, çocuk yaştaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklandı. Okulda İncil derslerine giren Pruett'in baştan çıkardığı öğrenci 17 yaşındaydı.

71 / 85 Fen öğretmeni Melissa Bonkoski, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Bonkoski, 16 yaşındaki öğrencisine mesajlar gönderip kendisiyle ilişkiye girmesi için yalvardı.

72 / 85 ABD Wisconsin'de öğretmen April Novak, sınıfta öğrencisiyle öpüşürken yakalanınca rezaletin geri kalanı hızla gün yüzüne çıktı.

73 / 85 Evli öğretmenin 16 yaşındaki erkek öğrenciyle okul binasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği belirlendi, kocası boşanma davası açtı.

74 / 85 ABD'nin Ohio'da öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Madeline Marx, iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

75 / 85 Kurbanlardan birine çıplak fotoğraflar gönderdiğini de söyleyen Marx, kendini mahkeme salonunda buldu.

76 / 85 Kisha Nuckols, kocası ve çocukları yukarı kattayken 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi.

77 / 85 19 yaşındaki danışman öğretmen Hannah Fitzpatrick, çocukların okuldan kaçmasına yardım etme karşılığında öğrencilerden biriyle otomobilinde seks yaptı. Fitzpatrick, ABD'nin Davenport kentindeki Four Oaks Çocuk Islahevi’nde görevliydi.

78 / 85 44 yaşındaki Dawn Dimmer, bir havacılık okulunda yönetici olarak çalışıyordu.

79 / 85 19 yaşındaki öğrencisiyle okul dışında seks yapan ABD'li Dimmer, yargılanıyor.

80 / 85 Evli olan öğretmen Tara Stumph, 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle seks yapınca hapsi boyladı. California'da günlerce konuşulan 36 yaşındaki öğretmenin, itfaiyeci kocasını altı ay boyunca aldattığı ortaya çıktı.

81 / 85 ABD Teksas'ta 24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Aracely Sauceda, üç ayrı öğrencisiyle ilişkiye girince tutuklandı.

82 / 85 Crystal Rodriguez, 15 yaşındaki bir kız öğrenciyle otel odasında yakalandı.

83 / 85 32 yaşındaki öğretmen Samantha Woolverton, seks yapmak için bir öğrenciyi otomobiline aldı.

84 / 85 Pennsylvania'da asistan öğretmen Christine Towers, 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle dört kez birlikte olduğunu itiraf edince okuldan kovuldu.