Rezan Epözdemir canlı yayında anlattı: ‘Yedek milletvekilliği sistemi geliyor!’

Avukat Rezan Epözdemir TV100 canlı yayınında 'Yedek Milletvekilliği Sistemi taslağıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Sistemin detaylarını anlatan Epözdemir, "Bu düzenlemeler yeni anayasada bu bizatihi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları'nın taslağı. Avrupa'da bazı ülkelerde geri çağırma hakkı var" dedi.

Epözdemir konuyla ilgili şunları ifade etti:

"VATANDAŞ YSK'YA GİDİP İMZA VERECEK"

"Bir defaya mahsus o seçim bölgesindeki yurttaş gidecek Yüksek Seçim Kurulu'na imza verecek. 'Şu vekili istemiyorum memnun değilim. 2 yıldır görev yapıyor ama benim hassasiyetlerimi göstermedi. Parlamentoda bizi temsil etmesin'

diyecek.

Yüzde 20 ile bunu yapabilecek. Yedek milletvekilliği sistemi gelecek artık Türkiye'de. Partilerin gösterdiği yedek milletvekili. Yerine 1. yedek gelecek o partiden.

"BU CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI TASLAĞI"

500 bin imzayla halk kanun teklifi verebilecek. Bu düzenlemeler yeni anayasada bu bizatihi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları'nın taslağı. Avrupa'da bazı ülkelerde geri çağırma hakkı var."