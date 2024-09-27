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  4. Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! Mezarın ne zaman açılacağı belli oldu

Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! Mezarın ne zaman açılacağı belli oldu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 21:24
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Münevver Karabulut'u vahşice katleden ve kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni gelişmeyi Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duyurdu. Epözdemir, Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00’de açılacağını belirtti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti.

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Başsavcılık tarafından "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimat yazısında, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda "fethi kabir" işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilerek, işlemin delil kaybı olmaksızın gerçekleştirilmesi ve işlem boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlilerinin hazır edilmesi istenmişti.
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AVUKAT EPÖZDEMİR DUYURDU

Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de Garipoğlu'nun mezarının açılma tarihi duyurdu. Epözdemir "Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerini kullandı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

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Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir
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