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  4. Rezan Epözdemir, yapay zeka ile dolandırıcılığa dikkat çekti! "Sosyal medyaya RTÜK benzeri bir kurum gerekli"

Rezan Epözdemir, yapay zeka ile dolandırıcılığa dikkat çekti! "Sosyal medyaya RTÜK benzeri bir kurum gerekli"

23.12.2024 21:59
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23.12.2024 21:59
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Avukat Rezan Epözdemir, son dönemde sık sık görülmeye başlayan yapay zeka ile dolandırıcılık tehlikesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Epözdemir, "Akademisyenler, koca koca profesörler dolandırılıyor. Yapay zekayla videolar çekiliyor. Yasa dışı bahis reklamı yapılıyor. İnsanların haberi yok, burada önlem almak lazım! Hemen erişimi engellemek lazım" dedi. Sosyal medyada denetim sağlayacak bir kurum olmadığını ifade eden Epözdemir, "RTÜK benzeri bir kurum gerekli" ifadelerini kullandı.

Avukat Rezan Epözdemir, Ekol TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'in sunduğu programa katıldı. Yapay zeka ile dolandırıcılık ve sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çeken Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İNSANLARIN HABERİ YOK ÖNLEM ALMAK LAZIM"

"Buradan parlamentoya seslenelim, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması, kamu vicdanının rahatsız olmaması, insanların böyle travmatik durumlara düşmemesi için bir an önce bu erişimlerin engellenmesi için etkili, işlevsel bir şekilde temin edilecek düzenlemeler yapılsın. Dolandırıcılık meselesi Türkiye'de çok tartışılıyor. Akademisyenler, koca koca profesörler dolandırılıyor. Yapay zekayla videolar çekiliyor. Yasa dışı bahis reklamı yapılıyor. İnsanların haberi yok, burada önlem almak lazım! Hemen erişimi engellemek lazım."

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"KANUNDA BOŞLUK VAR"

"İnternet yasasının 9. maddesine göre şeref ve haysiyetin ihlali varsa erişim engeli kararı alınıyordu. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası parlamentonun kanun koyucunun yeni bir düzenleme yapması gerekiyordu. Ekim ayından bu yana kanunda bir boşluk var."

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"RTÜK BENZERİ BİR YAPI GEREKLİ"

"Sulh cezadan bu yetki Anayasa Mahkemesine geçti. Bu yapay zeka dolandırıcılığının temel unsuru şu, sosyal medyada özellikle bilişim mecralarında denetim ve kontrolü sağlayacak bir kurum yok. Mesela televizyonda bir kusurlu yayın olduğunda RTÜK devreye giriyor fakat sosyal medyada böyle bir olgu yok. Örnek verelim; siz buradan çıktığınız köşede giderken bir geçici korunan statüsündeki yabancı uyruklu genç arabada vurdu para istedi. Siz ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz. O genç ne yapıyor? Eve gidiyor bir nickname açıyor hakaretler ediyor. Sosyal medyada da kesinlikle RTÜK benzeri bir yapı gerekli."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rezan Epözdemir
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