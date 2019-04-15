Rezan Has Müzesi'nden çocuklar için arkeologluk atölyeleri

İSTANBUL (AA) - Rezan Has Müzesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamında çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 20-23 Nisan'da gerçekleştirilecek farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler, çocukların düşünce sisteminin gelişmesi, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenmesi, kültür varlıklarını tanıma, sevme ve koruma bilincine sahip olması, aynı zamanda bugün ile geleceğini ilişkilendirmesi amacını taşıyor.

Rezan Has Müzesi Eğitim Atölyesi bünyesinde, 5-6 yaş grubu çocuklar için kırmızı çamur, küçük kazı aletleri, tahta çalışma zemini gibi doğal aletler kullanarak, dönem insanını, yaşamını tanıyabileceği, arkeoloji ve arkeologlar hakkında fikir edinebileceği "Küçük Arkeologlar Müzede" atölyesi oluşturacak.

Atölyede, çocuklar arkeolog ve müze ile ilgili bir bağ kurma amacıyla, birer arkeolog olup küçük çamur kütlelerinden minyatür eşya ve objeleri çıkaracaklar. 7-10 yaş grubundaki çocuklar ise arkeolojik çağların ve o çağlara ait seçilmiş eserlerin gezerek anlatılacağı "Çamurdan Antik Köyüm" atölyesinde, o dönemlerde yaşamış insanların, hayatlarına dair fikir sahibi olduktan sonra çamurdan tabletlerin üzerinde iki boyutlu antik köy ve kent tasarlama gibi çalışmalar yapacak.

