Rezeksiyon nedir, çeşitleri nelerdir? Rezeksiyon ameliyatı nasıl yapılır?

İnsan vücudu dışarıdan gelen çeşitli olumsuz etkilere ve uyaranlara karşı bütünü korumakla görevli organlar barındırır. Ancak çeşitli sebepler yüzünden bu organlar, kaslar ya da kemikler işlevlerini kaybedebilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek son derece önemlidir.

Rezeksiyon nedir?

Rezeksiyon, en net tanımı ile vücutta meydana gelen anormal bir durum söz konusu olduğu zaman, bir organın vücut yapısının tamamen dışında bırakılması ya da kısmen vücuttan çıkartılması anlamına gelir. Yapılan bu işleme rezeksiyon denir.

Örnek olarak ciğerde oluşan bir kitle ya da iltihaplanma sonucunda akciğerin bir kısmı ya da tamamı vücuttan operasyon ile çıkartılır. Gerek görüldüğü takdirde yapılan bu işleme de rezeksiyon adı verilir.

Rezeksiyon çeşitleri nelerdir?

Rezeksiyon dişler dahil vücudun birçok kısmında yapılabilir. Genel olarak yapılan rezeksiyon çeşitleri şunlardır:

Lumpektomi: Meme bölgesinde

Glossektomi: Dil bölgesi

Mandibulektomi: Alt çene

Bademcik ameliyatı

Maksillektomi: Üst çene

Triodektomi: Tiroid bezi

Kama: Akciğer

Histerektomi: Rahim bölgesi

Ooferektomi: Kadınlarda yumurtalıklar

Bilateral salpingo: Her iki yumurtalığın ya da fallop tüplerinin alınması

Koesistektomi: Safra kesesi

Rezeksiyon ameliyatı nasıl yapılır?

Rezeksiyon ameliyatı hastanın durumunun ilerlemesi durumunda gerek görülen bir ameliyattır. Çeşitli bölgeler için yapılabilen rezeksiyon işlemi birkaç adımda gerçekleştirilir. Örnek olarak apikal rezeksiyon ameliyatı şu adımlar takip edilerek yapılır: