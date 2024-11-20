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Rezeksiyon nedir, çeşitleri nelerdir? Rezeksiyon ameliyatı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 16:09
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Vücuttaki tüm organların farklı işlevleri bulunur. İlerleyen yaş, yanlış beslenme, hareketsizlik ya da farklı başka nedenlere bağlı olarak bu organlar işlevlerini yerine getirmeyebilir. Çeşitli anormal durumlar birçok hastalığın habercisi olabilir.

Rezeksiyon nedir, çeşitleri nelerdir? Rezeksiyon ameliyatı nasıl yapılır?

İnsan vücudu dışarıdan gelen çeşitli olumsuz etkilere ve uyaranlara karşı bütünü korumakla görevli organlar barındırır. Ancak çeşitli sebepler yüzünden bu organlar, kaslar ya da kemikler işlevlerini kaybedebilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek son derece önemlidir.

Rezeksiyon nedir?

Rezeksiyon, en net tanımı ile vücutta meydana gelen anormal bir durum söz konusu olduğu zaman, bir organın vücut yapısının tamamen dışında bırakılması ya da kısmen vücuttan çıkartılması anlamına gelir. Yapılan bu işleme rezeksiyon denir.

Örnek olarak ciğerde oluşan bir kitle ya da iltihaplanma sonucunda akciğerin bir kısmı ya da tamamı vücuttan operasyon ile çıkartılır. Gerek görüldüğü takdirde yapılan bu işleme de rezeksiyon adı verilir.

Rezeksiyon çeşitleri nelerdir?

Rezeksiyon dişler dahil vücudun birçok kısmında yapılabilir. Genel olarak yapılan rezeksiyon çeşitleri şunlardır:

  • Lumpektomi: Meme bölgesinde
  • Glossektomi: Dil bölgesi
  • Mandibulektomi: Alt çene
  • Bademcik ameliyatı
  • Maksillektomi: Üst çene
  • Triodektomi: Tiroid bezi
  • Kama: Akciğer
  • Histerektomi: Rahim bölgesi
  • Ooferektomi: Kadınlarda yumurtalıklar
  • Bilateral salpingo: Her iki yumurtalığın ya da fallop tüplerinin alınması
  • Koesistektomi: Safra kesesi

Rezeksiyon ameliyatı nasıl yapılır?

Rezeksiyon ameliyatı hastanın durumunun ilerlemesi durumunda gerek görülen bir ameliyattır. Çeşitli bölgeler için yapılabilen rezeksiyon işlemi birkaç adımda gerçekleştirilir. Örnek olarak apikal rezeksiyon ameliyatı şu adımlar takip edilerek yapılır:

  • Hastadan önceden istenen diş röntgenine bakılarak enfeksiyonlu kısım incelenir.
  • Lokal anestezi yapılır.
  • Enfeksiyon yayılım durumu tespit edilir.
  • Enflamasyonun seviyesine bağlı olarak kök ucu ve çevresinde yer alan enfekte doku çıkartılır.
  • Kapsamlı olarak denfeksiyon yapılır.
  • Diş kapatılır.
  • Ağrısız olan işlem sırasında bir acı hissedilmez. İşlemden sonra bazen geçici olarak şişlik ya da morarama yaşanabilir.
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Anahtar Kelimeler:
ameliyat sağlık
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