Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Rezene genelde kayalık ve kurak yerlerde yetişir. İçerisinde fazla miktarda A ve C vitaminlerini bulundurur. Rezene çayı ne işe yarar sorusuna sindirim sistemini düzenler, ağrıları giderir diyerek cevap verebiliriz. Bu şifalı bitkinin kendine has kokusu ve koyu bir rengi vardır.

Rezene Çayının Tarifi

Rezene çayı nasıl yapılır sorusunu cevabı oldukça basittir. Zahmetsiz bir yapımı olduğundan isteyen herkes her zaman kolaylıkla çayını demleyebilir. Her tarifte olduğu gibi bu çayın da dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Püf noktalara dikkat edilmediği takdirde çaydan istenilen verim alınamaz. Rezene çayının faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için demleme şekline önem gösterilir. Hazırlama süresi 5 dakika pişirme süresi 10 dakika olmak üzere 15 dakika gibi kısa bir sürede çay hazır olur. Rezene çayı için gereken malzemeler şunlardır:

2 çay kaşığı rezene tohumu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı bal

Demleme kısmına geçecek olursak ilk olarak su ve rezene tohumu oranı ayarlanır. Genelde 1 su bardağı su için 2 çay kaşığı rezene tohumu yeterli olur. Tohumlar ezilir ve içindeki doğal yağlar serbest bırakılır. Tohumların havanda ya da cam bir şişenin dibinde ezilmesi önerilir. 1 su bardağı suyu cezveye boşaltılır ve orta ateşte kaynama noktasına kadar bekletilir. Su kaynama noktasına geldiğinde ezilmiş rezene tohumları suyun içine ilave edilir. Yağların vitaminlerini kaybetmemesi için ocağın altı kısılır ve 2-3 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Çok sıcak ya da çok soğuk tüketilmemesi gerekir. Tatlandırmak için tarifteki kadar bal eklenebilir.