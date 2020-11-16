Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Rezene genelde kayalık ve kurak yerlerde yetişir. İçerisinde fazla miktarda A ve C vitaminlerini bulundurur. Rezene çayı ne işe yarar sorusuna sindirim sistemini düzenler, ağrıları giderir diyerek cevap verebiliriz. Bu şifalı bitkinin kendine has kokusu ve koyu bir rengi vardır.
Rezene çayı nasıl yapılır sorusunu cevabı oldukça basittir. Zahmetsiz bir yapımı olduğundan isteyen herkes her zaman kolaylıkla çayını demleyebilir. Her tarifte olduğu gibi bu çayın da dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Püf noktalara dikkat edilmediği takdirde çaydan istenilen verim alınamaz. Rezene çayının faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için demleme şekline önem gösterilir. Hazırlama süresi 5 dakika pişirme süresi 10 dakika olmak üzere 15 dakika gibi kısa bir sürede çay hazır olur. Rezene çayı için gereken malzemeler şunlardır:
Demleme kısmına geçecek olursak ilk olarak su ve rezene tohumu oranı ayarlanır. Genelde 1 su bardağı su için 2 çay kaşığı rezene tohumu yeterli olur. Tohumlar ezilir ve içindeki doğal yağlar serbest bırakılır. Tohumların havanda ya da cam bir şişenin dibinde ezilmesi önerilir. 1 su bardağı suyu cezveye boşaltılır ve orta ateşte kaynama noktasına kadar bekletilir. Su kaynama noktasına geldiğinde ezilmiş rezene tohumları suyun içine ilave edilir. Yağların vitaminlerini kaybetmemesi için ocağın altı kısılır ve 2-3 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Çok sıcak ya da çok soğuk tüketilmemesi gerekir. Tatlandırmak için tarifteki kadar bal eklenebilir.
Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri bünyesinde bulunduran bu şifalı bitkinin yararları oldukça fazladır. Rezene bitkisinin kökü uzun yıllardır kabızlık ve gaz sorunlarının giderilmesi için kullanılır. Bitkinin yaprakları ise çay olarak demlenir ve birçok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılır. Bu çayın yaklaşık olarak %80’i fenkton, %6’sı uçucu yağ, %10’u flavonoid, %4’ü ise estragol besin kaynaklarından oluşur. Rezene çayı faydası oldukça fazladır. Mide ve bağırsak sistemlerini düzenler, solunum sistemi hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur, migren gibi baş ağrısı rahatsızlıklarını düzeltir. Rezene çayının yararlarına ayrıntılı bakacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz:
Mide ve bağırsak sistemini rahatlatır: Mide ve bağırsak hareketliliğini artırarak şişliği önler. Ülser hastalığını önlemeye yardımcı olur.
Solunum sistemi problemlerini giderir: Grip ve soğuk algınlığı sonucu oluşan öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir. Solunum yollarını rahatlatır.
Kan basıncını düzenler: Damarları rahatlatır ve tansiyonu dengede tutmaya yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırır: Yatmadan önce içilen bir bardak rezene çayı uyku boyunca metabolizmanızı çalıştırır.
Regl sancılarını azaltır: Kadınlar regl döneminde karın kaslarının kasılması sonucu ağrı yaşar. Rezene çayı kasları gevşeterek ağrının azalmasını sağlar.
Baş ağrısını azaltır: Kasları gevşetmesi sayesinde ağrıları azaltır. Santral bir ağrı kesici görevi görür.
Anne sütünün artmasına yardımcı olur: Östrojen hormonunu arttırdığı bilinir. Galaktogog özelliğiyle anne sütünün artmasına yardımcı olur. Sodyum ve potasyum mineralleri bakımından zengin olduğu için sıvı dengesini de düzenler. Emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılması önerilir.
Bebeklerin gaz sancılarını azaltır: Altı ay üzerindeki bebeklerin uyku düzeninin oluşmasında etkilidir ve gaz sancılarını giderir.
Gözlerdeki şişliği giderir: Rezene çayı soğuduktan sonra pamukla göze masaj yapmak şişlikleri azaltır.
Rezene çayı neye iyi gelir denildiğinde oldukça fazla madde sıralanabilir. Rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra güzelliğiniz için de etkilidir. Cildin dokusunun yenilenmesine yardımcı olur.
Rezene tüm dünyada bilinen çok şifalı bir bitkidir. Ülkemizde de özellikle kadınlar arasında oldukça popülerdir. Yeterli miktarda alındığında ve alerjik bir reaksiyon göstermediğinde faydaları saymakla bitmez. Çok faydalı bir bitki olmasına rağmen çok sık kullanıldığında rezene çayının zararları ortaya çıkabilir. Günde iki fincandan fazla tüketilirse vücuda bazı zararları dokunabilir. Hamilelerin ve epilepsi hastalarının doktor kontrolünde içmesi önerilir. Özellikle epilepsi hastalarının rezeneden uzak durması tavsiye edilir. İçinde bulunan uyarıcı etki epilepsi hastalarını ters yönde etkiler. Rahim ya da meme kanseri bulunan kadınların da rezene tüketmemesi tavsiye edilir. Kanser teşhisi konulan bireylerin doktor izni olmadan kullanması sakıncalıdır. Tüm bu hususlara dikkat edildikten sonra rezene çayı oldukça faydalıdır. Ancak bazı kişiler için rezene çayı yan etkileri bulunur. Kusma, ciltte kabarma, dökülme, şişme, kızarma gibi yan etkiler görülürse doktora görünülmesi iyi olur.
Zayıflamayla doğrudan bir etkisi bulunmasa da metabolizmayı hızlandırarak ve tokluk hissi vererek kilo verme konusunda yardımcı olur. Rezene çayını düzenli bir şekilde kullanarak ve sporla birleştirerek formunuzu koruyabilirsiniz. İştah kapatıcı özelliği ile günde bir bardak tüketilen rezene çayı gün boyu fazla yemenizi önler. Doğal bir detoks etkisi yaratan bu şifalı bitki çayı, vücudu toksik maddelerden arındırır ve ödem atmaya yardım eder. Rezene çayının spazm çözücü özelliği vardır. Bu özellik sayesinde daha az aç hissedilir. Rezene çayı zayıflatır mı sorusuna dolaylı yoldan evet denebilir. Bir rahatsızlık ya da alerjik bir durum yoksa istenilen zamanda aşırı kullanımdan kaçınarak kullanabilir ve zayıflamanızda yardımcı bir rol oynamasını sağlayabilirsiniz.
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