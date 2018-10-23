Rezene çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? Rezene ve rezene çayı süt yapar mı, zayıflatır mı?

Faydaları sık sık dile getirilen şifalı otlardan biridir rezene. Rezene bitkisinden elde edilen baharat ve pek çok yiyecekte kullanılırken çayı da özellikle faydaları nedeniyle içilmektedir? Peki rezene çayının faydaları nelerdir? Kalp sağlığı, sindirim sistemi, cilt güzelliği gibi çeşitli faydaları olan rezene çayı, anne sütünü artırdığı düşünüldüğü için de yeni annelerin rağbet ettiği bir bitki çayıdır.

Rezene ile ilgili merak ettiklerinize geçemeden önce her şeyde olduğu gibi aşırı rezene ve rezene çayının aşırı tüketmemeniz gerektiğini, sağlık sorunlarınız için en iyi tedavi yolunu doktorunuzun vereceğini hatırlatalım.

REZENE NASIL BİR BİTKİDİR?

Maydanozgiller ailesinden olan rezene, iki metreye kadar uzayabilen otsu bir bitki türüdür. Anavatanı Akdeniz ve Yakın Doğu olan rezenenin yaprakları saplı ve tüysüzdür. Tohumları protein ve yağ bakımından zengindir. Genellikle kayalık ve kurak yerlerde yetişir.

REZENENİN KULLANIMI?

Rezene bitkisinin yaprakları ve tohumları öğütülerek rezene baharatı elde edilir. Rezene baharatı balıktan tavuğa, tatlılardan salataya kadar pek çok yemek tarifinde kullanılmaktadır. Rezene bitkisinin anne sütünü artırdığı , gaz söktürücü olduğu ve bebeklerde iştahı açtığı belirtilmektedir.