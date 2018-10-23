Rezene çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? Rezene ve rezene çayı süt yapar mı, zayıflatır mı?

Faydaları sık sık dile getirilen şifalı otlardan biridir rezene. Rezene bitkisinden elde edilen baharat ve pek çok yiyecekte kullanılırken çayı da özellikle faydaları nedeniyle içilmektedir? Peki rezene çayının faydaları nelerdir? Kalp sağlığı, sindirim sistemi, cilt güzelliği gibi çeşitli faydaları olan rezene çayı, anne sütünü artırdığı düşünüldüğü için de yeni annelerin rağbet ettiği bir bitki çayıdır.
Rezene ile ilgili merak ettiklerinize geçemeden önce her şeyde olduğu gibi aşırı rezene ve rezene çayının aşırı tüketmemeniz gerektiğini, sağlık sorunlarınız için en iyi tedavi yolunu doktorunuzun vereceğini hatırlatalım.
REZENE NASIL BİR BİTKİDİR?
Maydanozgiller ailesinden olan rezene, iki metreye kadar uzayabilen otsu bir bitki türüdür. Anavatanı Akdeniz ve Yakın Doğu olan rezenenin yaprakları saplı ve tüysüzdür. Tohumları protein ve yağ bakımından zengindir. Genellikle kayalık ve kurak yerlerde yetişir.
REZENENİN KULLANIMI?
Rezene bitkisinin yaprakları ve tohumları öğütülerek rezene baharatı elde edilir. Rezene baharatı balıktan tavuğa, tatlılardan salataya kadar pek çok yemek tarifinde kullanılmaktadır. Rezene bitkisinin anne sütünü artırdığı , gaz söktürücü olduğu ve bebeklerde iştahı açtığı belirtilmektedir.
Hem rezene hem de rezene çayı cilt için faydaları özelliklere sahiptir. Düzenli içildiğinde rezene çayı cildin yenilenmesine yardımcı olur ve cilde parlaklık ile canlılık kazandırır.
Rezene çayı gözle ilgili sağlık sorunlarının giderilmesi veya etkilerinin azaltılmasında da yardımcıdır.
Bağırsakların düzgün ve hızlı çalışmasını sağlayan rezene çayı böylece sindirim sistemini olumlu etki eder.
Dişiniz ağrıyorsa rezene çatı ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Oldukça sıkıntı verebilen diş ağrıları insanı bezdirebilir. Ağrı kesici alamayacak durumdaysanız rezene çayı içmeyi deneyebilirsiniz.
Benzer şekilde rezene çayı ağrılı adet sancılarında ağrıyı hafifletmesi için de tavsiye edilmektedir.
Kış aylarında da tercih edilebilecek bir çay olarak öksürüklü soğuk algınlığında balgam söktürücü olarak kullanılabilir.
Rezene çayı mideye ve mide ile ilgili çeşitli sıkıntılara iyi gelmektedir. Midelerdeki kasılmaların gevşemesine ve bireken gazın atılmasını sağlar. Rahatsızlığı tedavisi etmese de midedeki sıkıntının etkilerini geçirmeye yardımcı olur.
Rezene çayının içeriği tansiyonun da düzenlenmesinde etkilidir. Rezene çayını tansiyonu dengelediği belirtilmektedir.
REZENE ÇAYININ BESİN DEĞERİ:
100 gr kadar rezene çayında bulunan besleyici unsurlar ve miktarları şunlardır:
Rezene çayı çeşitli diyet programlarında tavsiye edilmektedir. Rezene çayının midedeki şişkinliği dindirmesi ve idrar söktürücü özelliği diyet yapanlara yardımcı olmaktadır.
Gerek tokluk hissi yaratması gerekse de sindirim sistemine olumlu etkileri nedeniyle rezene çayı diyet menülerinde kendine yer bulmaktadır. Ancak hızlı kilo vereceğim diye aşırı derecede tüketilmelidir.
Kilo verme süreci bir doktor, diyetisyen veya beslenme uzmanı gözetiminde sürdürülürse sağlığınız için daha iyi olur. Rezene çayı için de bir beslenme uzmanına ya da diyetisyene başvurarak onun belirlediği miktarlarda çay içmeniz tavsiye edilir.
NE KADAR İÇİLMELİ?
Türk Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi) Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, rezene çayının kullanımı için güvenilir bitki çayı markalarının poşetlerini öneriyor. Yaş gruplarına göre günlük kullanım miktarlarını şu şekilde sıralıyor:
0–1 yaş arasında = 1-2 gram,
1–4 yaş = 1,5 – 3 gram,
4–10 yaş = 3-5 gram,
10–16 yaş ve üzeri = 5–7 gram.
Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı rezene tohumu, 1 su bardağı su ve tatlandırma için 1 çay kaşığı bal kullanabilirsiniz.
Rezene çayı demleme için ölçü olarak genellikle 2 çay kaşığı rezene tohumuna 1 su bardağı oranı tavsiye edilmektedir.
Rezene tohumundan en iyi faydayı sağlayabilmek için demlemeden önec tohumları ezmelisiniz. Böylece rezene tohumundaki faydalı yağlar serbest kalacaktır.
Bir cezveye veya uygun gördüğünüz bir kaba koyup tohum miktarınıza göre yukarıda belirttiğimiz ölçüde su ekleyin. Su kaynayınca havanda ezmiş olduğunuz rezene tohumlarını ekleyin ve ocağın altını kısın. Bu şekilde 2-3 dakika kadar da ısıttıktan sonra ocağın altını kapatın. Kuvvetli ateşte fazla kaynatırsanız çay faydalı yağları ve vitaminleri yitirecektir. 5 dakika demlendikten sonra içiniz.
Prof. Dr. Ekrem Sezik bebeklere rezene çayı verme konusunda şu şekilde yol gösteriyor: “1 poşet rezene çayı bir kupaya konur, üzerine tam kaynamamış (80º C) su ilâve edilir, 5 dakika kadar beklenir, poşet çıkarılır, çayın oda ısısına gelmesi beklenir. Bebeğe bir defada en çok 6-7 çay kaşığı dikkatle içirilir. Günde 3-4 defa verilebilir. Her gün taze hazırlanmalıdır ”
Pek çok faydası ile sağlıklı bir içecek olarak kabul gören rezene çayı yanlış ve aşırı tüketildiğinde istenmeyen olumsuzluklara yol açabiliyor. Örneğin bazı rahatsızlıkları olanların, sürekli belli ilaç kullananların rezene çayı tüketmemesi gerekiyor olabilir.
Hemen her besin de olduğu gibi rezene ve rezene çayının da aşırı tüketilmesinin vücutta istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Çeşitli cilt kusurları ve cilt alerjileri ortaya çıkabilir ve midede rahatsızlıklar olabilir. Örneğin rezene çayının fazla tüketilmesi nedeniyle karın ağrısı ve mide bulantısı olabilir.
Rezene çayı uyarıcı bir etkiye sahip olduğundan epilepsi hastalarına uzak durmaları söylenmektedir. Epilepsi rahatsızlığı olanlarda kötü reaksiyonlara yol açabileceği belirtilmektedir.
Kanıtlanmamış olsa da rezene çayının anne sütüne olumlu etki ettiği düşünülmektedir. Ancak çocuk için oldukça hassas bir dönem olan emzirme döneminde annelerin rezene çayı alımını ancak bir doktor gözetiminde yapmaları gerekir. Doktorunuz sütünüzün artması için rezene çayı önerirse ve ancak onun belirttiği miktarlarda tüketmeniz hem sizin hem çocuğunuzun sağlığı için en iyisidir.
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