Rezene faydaları nelerdir? Rezene neye iyi gelir? Taze rezene faydaları

Rezene bitkisi mevsimlik bir bitkidir ve sadece tıbbi amaçlı değil, tat katmak amacıyla da kullanılan oldukça faydalı olmasıyla tanınır. Çay, toz, kurutulmuş formlarının her biri farklı yararlar için ve birçok alanda kullanılabilir. Ancak yine de aşırı kullanımı ya da bilinçsizce tüketilmesi çeşitli sağlık sorunlarına ya da yan etkilerin oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden bir doktora danışmadan ya da uzman bir doktor onayı almadan kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde son derece faydalı olması ile bilinen birçok besin zararlı hâle gelebilir.

Rezene nedir ve nasıl kullanılır?

Yapraklarından çekirdeklerine birçok farklı alanda kullanılabilen ve faydaları ile tanınan rezene bitkisi en çok çayı ile tanınır. Sarı renkte çiçekleri vardır ve tadı meyan köküne benzetilir. Çok uzun bir tarihi mevcuttur. Çiçeğinden soğanına kadar yeme ve içme konusunda, ayrıca tıbbi ürünlerin üretim süreçlerinde kullanılabilmektedir. Son derece zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olan rezene tüketimi bazı durumlarda doktorlar tarafından da önerilebilir. Dereotu, kereviz, havuç gibi bitkilerin de yer aldığı familyadan olan rezene baharat formu ile de bilinir. Ayrıca kozmetik ürünlerde kullanıldığı da olur. Taze rezene faydaları da çeşitlilik gösterir.

Tek yıllık, hoş kokulu, lezzeti ile de sevilen bitkiler arasında yer alan rezenenin Antik Çağ’dan bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Baharat olarak değerlendirilen çekirdeklerinden uçucu yağ asitleri de elde edilebilir. Bu özelliği ile ayrıca çeşitli ilaçların ve hastalık tedavilerinin süreçlerinde de kullanılabilir bir bitkidir.

Rezene faydaları nelerdir?

2 ana rezene türü vardır. Biri bitki rezene diğeri ise floransadır. İki tür de farklı meyan kökü ve anason aromalarına sahiptir. Hasat koşulları da iki farklı rezene türü arasında farklılık gösterir. Bu bitkinin tohumlarından faydalanabilmek için çiçek açma sürecinin beklenmesi gerekir. Floransa olan rezene türünün soğanlarının boyutu yaklaşık olarak tenis topu boyutlarına geldiği zaman hasat edilmelidir.

Bitki rezene türü çok uzun boyutlardaki aromatik sapları, tohumları ve yaprakları için yetiştirilir. Bu rezenenin tohumları lezzetli ve sağlığı iyi yönde etkileyici özelliklidir. Sarı renkteki çiçek kümeleri yaz aylarının sonlarında ortaya çıkar. Tohumlar, saplar ve yapraklar da bu süreçte hasat edilerek kullanılabilir. Bir rezene bitkisi 3 ya da 5 metre arası boyutlara kadar uzayabilir.

Farklı formları ile farklı alanlarda sağlığa faydalı olan rezene faydalarından bazıları şunlardır:

Bağırsak hareketlerini arttırır.

Kolik bebekler için belirtileri azaltır.

Metabolizmayı çalıştırır.

Doğal bir idrar söktürücü etkisi vardır.

Anne sütünü arttırmada yardımcı olur.

Vücuttaki mantar, bakteri ve viral enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Diş çürümelerini engeller.

Cildi rahatlatır.

Melatonin salgılanmasını sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir.

Rezene neye iyi gelir?

Rezene her ne kadar çok faydalı olsa da doktora danışmadan ve bilinçsizce tüketilmesi hâlinde bazı yan etkilerin görülme olasılığı da oluşabilir. Genel olarak yan etkilerinin çok fazla olmadığı bilinse de özellikle çocuklar için kullanılacaksa mutlaka doktora sorulmalıdır. Yaşanan rahatsızlık her ne ise önce ilgili uzman doktora gidilmeli ve doktorun yönlendirmesine göre hareket edilmelidir. Dikkat edilmezse görülebilecek ve hem yaşa hem bünyeye göre değişiklik gösterebilecek bazı yan etkiler şunlar olabilir:

Hamile kadınlar için fetüs gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Kereviz, havuç gibi aynı aileden gelen bitkilere ve sebzelere alerjisi olan kişilerin alerjik reaksiyonlarını tetikleyebilir.

Mide sorunlarına yol açabilir.

Aşırı kullanımı sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyebilir.

Dikkatli ve doktor kontrolünde kullanıldığı sürece iyi geldiği bilinen sorunlardan ve rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

Kabızlık

Gaz

Şişkinlik

Âdet dönemi krampları

Anne sütü eksikliği

İdrar sorunları

Hipertansiyon

Mide sorunları

Ağız sağlığı sorunları

Spazm

Uyku sorunları

Stres

Ciltte solukluk

Rezene nasıl tüketilir?

Farklı formlarda kullanılabilen rezene daha çok çay formunda tüketilir. Taze ya da kuru hâli ile de faydalı olan rezene bitkisinin çayı ise öğütülmüş olarak 2 çay kaşığı rezeneyi 1 bardak kaynar suda demlemek sureti ile hazırlanabilir.

Çay olarak tüketilecekse gün içinde 2 fincandan fazlasının içilmemesi önerilir. Ancak yine de doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Ayrıca kurutulmuş olarak yemeklere, salatalara ya da çorbalara da eklenebilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.