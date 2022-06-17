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Rezervasyonlarda son durum ne? Bakan Ersoy açıkladı: Sevindirici durumda...

17.06.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl beklenilen turist sayısıyla ilgili konuştu. Bakan Ersoy, "Bu yıl hedefimiz minimum yüzde 40 büyüme. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar da gayet sevindirici durumda." ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlarda son durum ne? Bakan Ersoy açıkladı: Sevindirici durumda...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Detur Goes Global toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'ye gelen konukları üst düzey standartlarda misafir etmek için pandemi döneminde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ programını başlattıklarını söyleyen Bakan Ersoy, bu programın hijyen standartlarının turizm tesisleri için kalıcı hale getirildiğini belirtti.

‘REZERVASYONLAR DA GAYET SEVİNDİRİCİ DURUMDA’

Başarılı sertifikasyon programı sayesinde Türkiye'nin geçen yıl turist sayısında yüzde 90 büyüme gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Ersoy, “Bu yıl hedefimiz minimum yüzde 40 büyüme. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar da gayet sevindirici durumda. Haziran ayı sonu itibarıyla tahminen 19 milyon rakamını Türkiye olarak yakalamış olacağız” dedi.

‘TANITIM YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 200'E KADAR ÇIKIYOR’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye’nin dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Tanıtım yaptığımız ülke sayısı 200'e kadar çıkıyor. Ayrıca 43 ülkeden 170'e yakın tur operatörüyle ikili anlaşma yaparak birlikte reklam çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu sayıyı yıl sonuna kadar daha da arttıracağız. Bunların yanında 2022'de şu ana kadar dünyanın 74 ülkesinden, aralarında kanaat önderi, basın mensubu, yüksek takipçili influencer ve tur operatörü olan 3 bine yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. Düzenli olarak, Türkiye ile ilgili deneyimlerini yayınlamalarını sağlıyoruz. Bunun sonucu olarak sosyal medya erişimi 321 milyon olurken, basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 4 ayda 16 milyar 300 milyona ulaştı” diye konuştu.

‘PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ’

Türkiye’nin turizm açısından çok güzel bir coğrafya olduğunu ancak bölgenin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de krizlere açık durumda olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığı artırmak, nitelikli turisti getirebilmek ve kişi başı gelir hedeflerini yükseltmek için pazar çeşitliliğine önem veriyoruz, yeni pazarlar bulup, mevcut pazarlardaki payı artırmak, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğini artırmak ve turizmi 81 vilayet yaymak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin geçen sene 670 noktada kazı yaparak dünyada birinci olduğunu, bu sene daha fazlasının yapılacağını aktaran Bakan Ersoy, yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını da tamamladıklarını vurguladı.

(DHA)

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