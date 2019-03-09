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Rezidans dairesinde yangın: 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 06:29 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir rezidansın 16.

Rezidans dairesinde yangın: 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir rezidansın 16. katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede kalan ve dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken, rezidansta kalan 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Mahmutbey Mahallesi Özlem Sokak üzerinde bulunan rezidansın 16. katındaki dairede saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bina görevlileri alarmın çalması üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı rezidansa gelerek çevrede önlem alırken, bina görevlileri ise rezidansta yaşayan aralarında yabancılarında olduğu yaklaşık 150 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rezidansın 16. katına çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye erleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen ve dumandan etkilenen 2'si kadın 4 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Tehlikenin geçmesiyle birlikte tahliye edilen 150 kişi yeniden içeri alındı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Rezidans dairesinde yangın: 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildiRezidans dairesinde yangın: 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildiRezidans dairesinde yangın: 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

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