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Rezidans inşaatının deposu yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde rezidans inşaatının 10 metre ilerisindeki malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.  Balıkköy Mahallesi'nde yapımın süren rezidans inşaatının malzeme deposunda, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde rezidans inşaatının 10 metre ilerisindeki malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkköy Mahallesi'nde yapımın süren rezidans inşaatının malzeme deposunda, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İnşaata 10 metre mesafede bulunan tek katlı betonarme yapıdan yükselen dumanları gören işçiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İnşaatta kullanılan kimyasal malzemelerden çıkan dumanlar, çevreyi siyaha bürüdü. Gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 3 işçi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen işçilerden 2'sine hazır bekleyen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Diğer işçi ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Depodaki inşaat malzemelerinin kullanılmaz hale geldiği yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Rezidans inşaatının deposu yandıRezidans inşaatının deposu yandıRezidans inşaatının deposu yandıRezidans inşaatının deposu yandı

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