HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rezidansa fuhuş baskını! Kendilerini böyle savundular: 'Dadı olmaya geldik...'

Rezidansa fuhuş baskını! Kendilerini böyle savundular: 'Dadı olmaya geldik...'

02.06.2024 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir rezidansa fuhuş baskını yapıldı. Operasyonda 9’u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklanırken, 9 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Kadınlar ifadelerinde, Türkiye’ye için dadı olarak çalışmaya geldiklerini belirtti. İşte detaylar...

Rezidansa fuhuş baskını! Kendilerini böyle savundular: 'Dadı olmaya geldik...'

Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi’ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

e0c39923-cc65-4fc3-ad1f-826089164b08

ÇOCUK BAKMAYA GELMİŞLER

Kadınlar ifadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye’ye geldiklerini, daha sonra Çorlu’ya getirilip fuhşa zorlandıklarını öne sürdü. Kadınlar, ilk işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

266d1298-a4ed-440a-8399-af78e35f37e4

Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. ise işlemleri sonrası ’insan ticareti’, ’fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilimizde termometreler 40 dereceyi gösterdi!O ilimizde termometreler 40 dereceyi gösterdi!
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın böyle havaya savruldu!Otomobilin çarptığı yaşlı kadın böyle havaya savruldu!
İmamoğlu "Kapımızda bekleyen" bir durum diyerek açıkladı! "40-50 yılda bitiremeyiz"İmamoğlu "Kapımızda bekleyen" bir durum diyerek açıkladı! "40-50 yılda bitiremeyiz"
Anahtar Kelimeler:
Bakıcı Dadı Tekirdağ fuhuş fuhuş operasyonu
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.