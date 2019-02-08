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Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, rezidansın 5'inci katında hava almak için çıktıkları balkonda kapının içeriden kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 3 genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi, 3272. Cadde üzerindeki rezidansta meydana geldi. Çağın K., Ege K. ve Oğultan Ö., 20 katlı rezidansın 5'inci katındaki dairede hava almak için balkona çıktı. Kapıyı kapatan gençler, içeri girmek istediklerinde kapının içeriden kilitlendiğini fark etti. 3 kişi, cama vurarak ve cep telefonlarıyla arayarak evde bulunan diğer arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da polis ve itfaiyeden yardım istediler. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla balkona çıkıp kapıyı açarak gençlerin eve girmesini sağladı.

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Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardıRezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardıRezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardıRezidansın balkonunda mahsur kalan 3 genci itfaiye kurtardı

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