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Rezidansın istinat duvarı yağmurda yıkıldı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir rezidansın istinat duvarı yağmura dayanamayarak alt katta bulunan dinlenme odasının üzerine yıkıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir rezidansın istinat duvarı yağmura dayanamayarak alt katta bulunan dinlenme odasının üzerine yıkıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Rezidansın 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, kentte etkili olan sağanak yağmura dayanamayarak büyük bir gürültüyle dinlenme salonun üzerine devrildi. Olay anında salonda kimsenin olmaması faciayı önlerken, salonda büyük hasar meydana geldi. Duvarın yıkılma anı ise rezidansın güvenlik kameralarına yansıdı.

Rezidans sahibi Murat Özbay, rezidansın yan tarafındaki tepede bulunan 3 katlı binanın yıkılma riski olduğunu, bu riskin önüne geçilmesi için belediye tarafından rezidans ile ev arasındaki yola hafriyat yığıldığını belirterek, "Yukarıdaki kaymayı önlemek için buraya hafriyat yıkıldı. Bir hafta oldu hafriyat yığılalı. Devamlı yağmur, kar yağdığı için suyu emdi ve 6 metrelik perdemizi göçürdü. Bizim ricamız; biz buradan zarar gördük, yukarıdaki ev zarar görmesin" diye konuştu.

Olayda dinlenme odası ile yapay şelale ve duvarı boyamak için kurulan iskelenin hasar gördüğünü, 60-70 bin civarında bir zararının olduğunu ifade eden Özbay, "Cana gelmedi, tek tesellim bu ama komşumuzun yeri halen tehlikede, hala kayma devam ediyor" dedi.

Kayma riski olduğu belirtilen binada oturanlardan Bülent Orçan ise, korktuğu için her gece çıkıp kayma olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

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