Rezidanslarda yaşam, lüks tatiller... 37 milyonluk vurgun yapan ikiz kardeşlerin fotoğrafları ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler R.T ile K.T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.

Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

DİĞER İKİZ MAKEDONYA'DA YAŞIYOR

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden K.T.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Makedonya'da bulunan diğer ikiz kardeş K.T.'nin aralarında bulunduğu 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslere düzenlene baskınlarda Siber polis bile büyük şaşkınlık yaşarken, para sayma makinesi bile ele geçirildi.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 331 bin lira para, bir adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks araca da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, önceki gün (Cuma) 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen R.T.'nin de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç şebekesini Makedonya'dan yönettiği belirlenen ikiz kardeşlerden K.T.'nin firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÇETE LİDERİNİN TATİL FOTOĞRAFLARI

Sabah'ta yer alan habere göre; 7 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin lideri R.T.'nin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. R.T.'nin havuz başında ve beach club'taki fotoğrafları dikkat çekti.

Öte yandan, şebeke üyelerinin Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden oluşturdukları gruplarla, para karşılığı vatandaşların kimlik bilgilerini satın aldıkları, bu doğrultuda suçta kullandıkları banka hesaplarını oluşturdukları da öğrenildi.

Kimlik bilgisi satın alınan vatandaşların da kimlikleriyle birlikte hesap kısıtlamalarının kaldırılması için fotoğraf çekip çete üyelerine gönderdiği ortaya çıktı.



