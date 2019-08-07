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Rezidansta 400 bin liralık uyuşturucuyla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

BURSA'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 2 şüphelinin kaldığı rezidansta yaptığı aramada piyasa değeri 400 bin lira olan metamfetamin ele geçirdi.

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 2 şüphelinin kaldığı rezidansta yaptığı aramada piyasa değeri 400 bin lira olan metamfetamin ele geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek için İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Ekipler, uyuşturucu maddeleri bir rezidansa getiren M.S. ve K.E.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde rezidansa operasyon düzenleyen polis, M.S. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Ev ve şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan, 2 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 22 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği paralarla, rezidansta lüks hayat sürdükleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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