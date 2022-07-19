Rezidansta çifte işkencede flaş gelişme! Saçlarını ve kıyafetlerini kesip...

Konya'da yaşanan ve korkunç detaylara sahip işkence olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 3 kişi, içlerindeki bir şahsın eski sevgilisine işkence ettikleri gerekçesiyle yargılanıyordu. İşkence davasında flaş karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı ertelerken aynı gün aynı rezidansta gerçekleşen bir başka işkence olayı ile ilgili ise sanıkların tutuklu kalmaya devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın M.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Tuba D, elde edilen yeni delillerden mesajlaşma ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle kendisinin de M.K. kadar mağdur olduğunu ifade eden sanık Tuba D, "Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi isterim." dedi.

"OLAYIN BU AŞAMAYA GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Diğer sanık Murat D. de olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Olayın bu aşamaya gelebileceğini düşünmemiştim. 4 ay içinde iş hayatım sonlandı. Okuyan 3 çocuğum var, tahliyemi isterim." diye konuştu.

Sanık Sara D. ise yaşananlar için M.K'den özür dileyerek, tahliyesini istedi.

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

BAŞKA BİR KADINA İŞKENCEDEN TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Sanıklar, aynı gün, aynı rezidansta Murat D.'nin başka bir eski sevgilisi D.A.'ya da işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki tutukluluk kararı nedeniyle, tutuklu kalmaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Olay, 8 Nisan'da, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. M.K., eski sevgilisi Murat D.'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K. dairede, Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D. ile karşılaştı. Sara D. ve arkadaşı, M.K.'ya, Murat D. ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu.

Murat D.'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten M.K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D., ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat D., nişanlısı Sara D. ile Tuba D. için 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. (AA/DHA)

