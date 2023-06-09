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Rezidansta feci şekilde can vermişti! Şüpheli ölümü kan testi çözecek

09.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel (25), doktor sevgilisi H.İ.A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma kapsamında Tuncel'den alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi için uzmanlar değerlendirmede bulunacak.

Rezidansta feci şekilde can vermişti! Şüpheli ölümü kan testi çözecek

Aksaray'daki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi H.İ.A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen H.İ.A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan H.İ.A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

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'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI

Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Ç.Ö. de gözaltına alındı. Ç.Ö., 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı. Ç.Ö.'nün, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Ç.Ö.'nün, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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ANKARA ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı. Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek.

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(DHA)

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