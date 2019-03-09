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Rezidansta kenevir serası kuran üniversiteliyi yangın ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da bir üniversite öğrencisinin, oturduğu rezidansın banyo ve yatak odasına kurduğu kenevir serası, evde çıkan yangın üzerine ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir üniversite öğrencisinin, oturduğu rezidansın banyo ve yatak odasına kurduğu kenevir serası, evde çıkan yangın üzerine ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi M.B.’nin (23) tek başına kaldığı rezidansın 14. katında yangın çıktı. M.B. yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ve polis merkezi ekipleri de geldi. Olay yerine itfaiyeden önce gelen polis ekipleri, yangının çıktığı rezidansa girince uyuşturucu kokusunu aldı. Bu arada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Polis itfaiye ekipleriyle birlikte yangın çıkan kata ulaştığından banyo ve yatak odasında daha keskin bir şekilde kenevir kokusu geldiğini saptadı. İtfaiye ekipleri, odaya girerek yangını tamamen söndürdü. Polis, banyo ve yatak odasına girdiğinde özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir serası yapıldığını gördü. Polis, hemen evde kalan üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede özel olarak 29 saksıya ekilmiş halde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis, kenevirleri tek tek saksılardan söküp el koydu. Yangının ise seraya çevrilen odadaki çoklu prizden elektrik kontağı yapması sonucu ortaya çıktığı saptandı.
Polis tarafından emniyete götürülen zanlının, uyuşturucu kullandığını bu nedenle ekim yaptığını ticaret yapmadığını ileri sürüldüğü öğrenildi.

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