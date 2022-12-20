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  4. Rezil görüntü ihbar kabul edildi! Canlı yayın açıp 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu

Rezil görüntü ihbar kabul edildi! Canlı yayın açıp 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu

20.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da meydana gelen mide bulandıran olayda 30 yaşındaki E.T. 11 yaşındaki kız çocuğuna canlı yayında istismarda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan E.T.’yi tespit ederek evine düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden E.T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rezil görüntü ihbar kabul edildi! Canlı yayın açıp 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce E.T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. E.T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu. Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan E.T.’yi tespit etti. E.T., 18 Aralık’ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

istis

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden E.T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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