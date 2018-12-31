"Rezzan hemşirenin ölümü muhtemel bir savaş suçu"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın ölümüne ilişkin, "(Rezzan'a açılan) bu ateş, hiç kimsenin cezalandırılmadığı, muhtemel bir savaş suçu." değerlendirmesinde bulundu.

NYT'de David M. Halbfinger imzasıyla Rezzan'ın hayatını anlatan ve öldüğü güne dair detaylı bilgilere yer verilen bir haber yayımlandı.

Haberde, Rezzan'ın İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olduğu günün sabahından başlanarak, genç kızın hayatına dair yaşam kesitleri de sunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen yakınları, Rezzan'ın cesur ve zeki bir kız olduğunu vurgularken, 17 yaşındaki komşusu Necva Ebu Abdu, "Ben de Rezzan gibi, cesur, güçlü ve herkesin yardımına koşan birisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Rezzan'ın Gazze Şeridi'nde yıllardır yaşanan dramın ve 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, genç kızın vurulma anlarına dair çarpıcı detaylar da gözler önüne serildi.