Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen RF Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı’nda 137 teknoloji konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlanıyor, takip ediyor ve destekliyor. Güvenlik güçlerine sürpriz etkisi oluşturacak kabiliyetleri haiz kılacak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak da SSB’nin stratejik hedefleri arasında ön sıralarda geliyor. Bu amaçla ODAK Teknoloji Ağları (OTAĞ) oluşturularak teknoloji bazlı Ar-Ge Yol Haritaları yapılıyor. Bu yol haritalarıyla güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerde yurt dışı bağımlılığın azaltılması ve Türkiye’nin sektördeki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Yol haritaları TSK, güvenlik güçleri, sanayi, üniversite, araştırma kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bu kapsamda "RF Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen çalıştaya Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversite, araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayda paydaşlara OTAĞ faaliyetleri ve öne çıkan teknoloji konuları sunuldu. RF OTAĞ’ı tümdevre, kuantum, sinyal işleme, anten, pasif, katıhal, malzeme ve vakum konularına odaklanan 8 çalışma grubundan oluştu. Bu odak çalışma grupları tarafından 137 teknoloji konusu ve bunlarla ilişkili 190 alt konu değerlendirildi. OTAĞ Sonuç Raporu’nun 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve RF Teknolojileri Yol Haritası’nın güncellenmesi planlanıyor.