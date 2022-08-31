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RFID açılımı ve Türkçe anlamı: RFID ne demek?

29.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevkiyat ve stok yönetiminden geçiş kontrol sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanıma sahip olan RFID, en çok merak edilen teknolojilerden biridir. Her geçen gün yaygınlaşan bu teknoloji, birçok soruyu beraberinde getirir. RFID açılımı ve Türkçe anlamı nedir?

RFID açılımı ve Türkçe anlamı: RFID ne demek?

İçindekiler

  • RFID ne demek?
  • RFID ne işe yarar?
  • RFID nasıl çalışır?

RFID açılımı orijinal hali ile 'Radio Frequency Identification' olarak karşımıza çıkar. Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bu teknoloji, karmaşık görünen birçok sistemin temelini oluşturur. RFID Türkçe anlamına ve ne demek olduğuna bu içerikten göz atabilirsiniz.

RFID ne demek?

RFID Türkçe anlamını 'Radyo Frekansı ile Tanımlama' teknolojisi olarak belirtmek mümkündür. Nesneleri radyo frekansını kullanarak tanımlama olarak da ifade edilebilen bu teknoloji, kimlik tanımlama olarak da bilinir.

RFID ne işe yarar?

RFID teknolojisi, takip etmek istediğiniz hareketli veya sabit varlıkları radyo dalgalarıyla takip etmenizi sağlar. Uzaktan güncelleme, bilgi alma, veri yazma gibi birçok işlemi de gerçekleştirmeye yarayan RFID; temelde bir okuyucu ve etiketten oluşur.

RFID nasıl çalışır?

RFID teknolojisinin nasıl çalıştığı, iki temel donanım arasında geçen iletişimle açıklanabilir. Okuyucu, etiket donanımından aldığı radyo dalgalarını dijital bilgilere dönüştürür. Dönüştürdüğü bu bilgilerin bilgisayar sistemlerine geçmesini sağlar. Bilgisayar sistemlerine geçen bilgiler de sistemin asıl amacını yerine getirmesine imkan tanır.

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rfid
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