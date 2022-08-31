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RFID okuyucu nedir? RFID okuyucu nasıl çalışır?

29.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılımı 'Radyo Frekansı ile Tanımlama' olan RFID, kablosuz iletişim teknolojileri arasında öne çıkar. Birçok sektörde kullanılarak hızla gelişmeye devam eden bu teknoloji temelde okuyucu ve etiket olmak üzere iki donanımdan oluşur. RFID okuyucu, bu sistemde radyo frekanslarının tanımlanmasını sağlayan önemli bir parça olmasıyla dikkat çeker. RFID okuyucu nedir, nasıl çalışır?

RFID okuyucu nedir? RFID okuyucu nasıl çalışır?

İçindekiler

  • RFID okuyucu nedir?
  • RFID okuyucu nasıl çalışır?

RFID teknolojisinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için gerekli olan RFID okuyucu, teknoloji tutkunları tarafından merak konusudur. Kullanım alanı oldukça geniş olan RFID okuyucu, günlük hayatta en çok kartlı geçiş sistemlerine entegre bir şekilde karşımıza çıkar.

RFID okuyucu nedir?

RFID okuyucu, RFID sistemleri içerisinde elektromanyetik dalgalar yayarak antenle iletişim kuran önemli bir donanımdır. Hastaneler, işletmeler, eğitim kurumları gibi pek çok alanda kullanılan RFID okuyucu; RFID etiketleriyle haberleşmek amacı ile radyo dalgaları iletme görevine sahiptir.

RFID okuyucu nasıl çalışır?

RFID okuyucu, antenle kurduğu iletişim sonucunda mikroçip içerisindeki devreleri harekete geçirir. Mikroçip bu dalgaları modüle ettikten sonra RFID okuyucuya geri gönderir. Son olarak RFID okuyucu bu yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürerek sistemi çalıştırır.

RFID nedir? RFID etiket ne işe yarar?RFID nedir? RFID etiket ne işe yarar?


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okuyucu rfid
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