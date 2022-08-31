RFID okuyucu nedir? RFID okuyucu nasıl çalışır?

RFID teknolojisinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için gerekli olan RFID okuyucu, teknoloji tutkunları tarafından merak konusudur. Kullanım alanı oldukça geniş olan RFID okuyucu, günlük hayatta en çok kartlı geçiş sistemlerine entegre bir şekilde karşımıza çıkar.

RFID okuyucu nedir?

RFID okuyucu, RFID sistemleri içerisinde elektromanyetik dalgalar yayarak antenle iletişim kuran önemli bir donanımdır. Hastaneler, işletmeler, eğitim kurumları gibi pek çok alanda kullanılan RFID okuyucu; RFID etiketleriyle haberleşmek amacı ile radyo dalgaları iletme görevine sahiptir.

RFID okuyucu nasıl çalışır?

RFID okuyucu, antenle kurduğu iletişim sonucunda mikroçip içerisindeki devreleri harekete geçirir. Mikroçip bu dalgaları modüle ettikten sonra RFID okuyucuya geri gönderir. Son olarak RFID okuyucu bu yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürerek sistemi çalıştırır.



