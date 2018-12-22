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RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Oyun tutkunları için son yıllarda yeni bir çılgınlık başladı diyebiliriz: RGB aydınlatma sistemleri. Mouse’lardan ekran kartlarına, kasa sistemlerinden hoparlörlere kadar pek çok bileşende RGB’ler görmeye başladık. Tam da başka bir şey olmaz herhalde diyorduk ki yanıldık. Artık RAM’lerde bile RGB mekanizması mevcut.

RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?

Adata tarafından hazırlanan XPG Spectrix D41 RGB 3200MHz RAM’ler, üzerlerinde RGB aydınlatma sistemiyle geliyor. 8+8 olmak üzere kutudan iki RAM çıkıyor ve toplamda DDR4 16GB’lık güç elde ediyorsunuz. Aydınlatma demişken, isterseniz bu konuda biraz bilgi verelim.

Adata, hazırladığı bu RAM’leri, diğer firmalar tarafından hazırlanan donanım ve yazılımlarla uyumlu şekilde çalışabilir halde tasarladı. Örneğin Asus’un Aura, MSI’ın Mystic Light Sync’i de dahil olmak üzere pek çok ürüne destek sunuluyor. Böylelikle PC’nin RGB’li diğer parçalarıyla görsel anlamda da uyumlu çalışmaları hedeflenmiş. İsterseniz aydınlatma sistemini kapatabilir, isterseniz değişik renk profillerini atayarak farklı görsel etkiler yaratabilirsiniz.

Bu arada, RAM’lere biraz daha göz attığımızda, üzerlerinde soğutucu alüminyum plakaların da yer aldığını görüyoruz. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda da sıcaklık bazlı sorunların ortaya çıkması engelleniyor.

Tabii şunu da söylemek gerekiyor, eğer “RGB” sizin için önemli bir unsur ise, bunu sergilemek isteyeceksinizdir. PC kasanız şeffaf ise ya da PC bileşenlerinizi kasadan bağımsız olarak farklı bir şekilde konumlandırıyorsanız sorun yok, ancak kapalı kasa bir PC’de RGB aydınlatmalı RAM’ler “en azından görselliği göz önüne alırsak” gereksiz tercih olacaktır.

Şimdi de gelelim ürünlerin performansına. RAM’ler yaklaşık 3200MHz değerinde çalışıyor ve işin daha iyi tarafı, bu değeri 5000MHz’e kadar yükselme şansı var. Intel’in Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 teknolojisini destekleyen ürün, overclock’a müsait bir yapıyla geliyor, ki bu da daha yüksek performans elde edebilmek demek. Unutmadan, bu RAM’lerin Intel X299 ve AMD’nin AM4 ile Ryzen platformlarına destek verdiğini de söyleyelim.

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