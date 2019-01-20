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Rheinmetall'in Alman hükümetini dava açmakla tehdit ettiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

Alman silah üreticisi şirketin, Suudi Arabistan’a silah ambargosunun devam etmesi durumunda gelir kaybı yaşayacağından dolayı hükümeti tazminat davası açmakla tehdit ettiği ileri sürüldü

BERLİN (AA) - Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketinin, Suudi Arabistan’a silah ambargosunun devam etmesi durumunda gelir kaybı yaşayacağı gerekçesiyle Alman hükümetini tazminat davası açmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Rheinmetall’in Almanya Ekonomi Bakanlığına mektup yazarak Suudi Arabistan’a silah ambargosunun sürmesi durumunda gelir kaybına uğrayacağından dolayı tazminat davası açacağını belirttiği kaydedildi.

Haberde, Rheinmetall’in, Alman hükümetinin Federal Güvenlik Konseyinin kararıyla verdiği silah ihracatı iznini siyasi sebeplerden durdurması nedeniyle şirketin tazminat talep etme hakkı bulunduğunu savunduğu aktarıldı.

Rheinmetall yönetiminin ayrıca şirketin zararları için tazminat talep etmediği durumda hissedarların şirketi dava etmesinden endişe ettiği ileri sürüldü.

Durdurulan silah satışlarının boyutunun büyüklüğüne işaret edilen haberde, şimdiye kadar 2 milyar avroluk silah üretildiği, “Cobra” tipi 4 radar sistemi gibi bazı silah sistemlerinin nakliye için hazır bekletildiği bildirildi.

Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan’a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), daha önce satışına izin verilmiş silahların ambargo kapsamından çıkartılmasını istemişti.

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Almanya dava Rheinmetall AG silah satışı

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