Rhian Sgden tatil için Türkiye'de! Pozlarına beğeni yağdı

İki yıl önce hayatının aşkıyla Antalya'nın Kalkan ilçesinde evlenen İngiliz model Rhian Sgden ve Oliver Mellor, tatil için de sürekli aynı yeri tercih ediyor.

Sugden ve Mellor, geçen hafta yine Antalya'ya geldi. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rhian Sugden'in Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçelerinde yaptığı tatille ilgili bu paylaşımlarına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



Sugden ile Oliver Mellor, arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendikten sonra balayını da Kalkan'da sürdürdü.



Çift, sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşım yaptı. Sugden ve Mellor, paylaşımlarında "hayatımızın en güzel günleri" tanımlamasını kullandı.

34 yaşındaki Sugden ile 39 yaşındaki Mellor'ın bu tatili de onlar için bir tür ikinci balayı oldu.

