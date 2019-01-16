Rhinovirüs virüsü nedir, nasıl etkili olur? Rhinovirüs virüsü hangi hastalıklara neden olur?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonlarına ‘Gergedan Virüsü’nün sebep olduğu söyleniyor, böyle bir virüs ismi yok. ‘Rhinovirüs’ ismi son zamanlarda medyada görüldüğü üzere gergedandan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı ‘burun’ anlamına gelen ‘Rhino’ kelimesinden geliyor” dedi.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi…

‘GERGEDAN’ DEĞİL ‘BURUN’ ANLAMINDA

Üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı); çeşitli virüsler tarafından oluşturulan, üst solunum yollarına ait hafif seyirli semptomlar ile seyreden hastalık tablosuna verilen addır. Hastalığa 200’den çok virüs türü neden olur. En sık etken rhinovirüslerdir. Birkaç aydır çok sık görülen ‘Rhinovirüs’ ismi, medyada görüldüğü üzere ‘gergedan’dan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı burun anlamına gelen ‘Rhino’ kelimesinden gelir. Yani ‘Gergedan Virüsü’ isminde bir virüs türü bulunmamaktadır.